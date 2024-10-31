Штраф больше 25 тысяч. Украинцам напомнили о важном запрете на воде

Управлять речными судами (лодками, катерами и т.п.) в состоянии алкогольного опьянения в Украине запрещено. Кроме того, водители таких транспортных средств должны иметь соответствующие права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Черкасской области в Facebook.

За что именно и как могут наказать водителей судов на воде

Согласно части 6 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без права на управление может наказываться:

или штрафом в размере 25 500 гривен

или административным арестом на срок от 10 до 15 суток

"Такого водителя мы обнаружили в эти выходные, патрулируя реку Днепр в пределах села Свидовок в Черкасской области", - рассказали правоохранители.

Уточняется, что, общаясь с судоводителем, патрульные заметили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр на приборе Drager (для определения уровня опьянения), с чем он согласился. Результат показал 1,41 промилле.

В результате на мужчину:

составили протокол по ч. 6 ст. 130 КУоАП (Управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без права на управление такими судами)

(Управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без права на управление такими судами) вынесли постановление по ч. 2 ст. 117 КУоАП (Повторное нарушение правил пользования речными и маломерными судами в течение года)

Отметим, что нарушение правил пользования малыми, спортивными судами и водными мотоциклами влечет за собой (согласно статье 117 КУоАП):

или предупреждение

или наложение штрафа в размере 25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425 гривен)

Между тем, повторное в течение года совершение такого нарушения (если ранее человек уже был подвергнут административному взысканию) влечет наложение штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен).

В полиции добавили, что мужчина нарушил еще один запрет - на навигацию для маломерных моторных судов на водоемах Черкасской области (введенный с 30 июня 2022 года).

"Помните, что безопасность зависит от каждого из нас. Помните это и берегите себя", - подытожили правоохранители.

Пост патрульной полиции (скриншот: facebook.com/cherkasypatrulpolice)