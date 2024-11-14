Штраф і не тільки. Як можуть покарати водія за їзду без права керування

Керуючи автомобілем, водій повинен мати при собі всі необхідні для цього документи, не нехтувати накладеною судом забороною керувати транспортним засобом (застосованою як покарання за попередні правопорушення), а також перевірити, чи не перебуває він у реєстрі боржників за сплатою аліментів.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат АБ "Романа Сацика" Вікторія Онишко.
Експерт нагадала, що сідаючи за кермо транспортного засобу (ТЗ) кожен водій зобов'язаний мати при собі дійсне водійське посвідчення відповідної категорії.
"Проте, інколи трапляються ситуації, коли водійське посвідчення втрачене, викрадене, зіпсоване до нечитабельності тощо. А інколи водій може і не знати, що не має права керувати автомобілем, наприклад, маючи борг по сплаті аліментів", - додала адвокат.
Вона пояснила, що обмеження на боржника накладаються за наявності сумарної заборгованості зі сплати аліментів на дитину за 4 місяці.
Якщо ж аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю або дитини, яка хворіє на тяжкі захворювання, чітко визначені законом постанови про обмеження виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 3 місяці.
Онишко розповіла, що коли водій керує авто, а заборгованість по аліментах не погашена, при зупинці поліцією:
В цілому стаття 126 КУпАП встановлює наявність адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за керування транспортним засобом особою:
Крім того, водія можуть покарати за повторне (таке ж саме) правопорушення, яке він вчинив впродовж одного року.
Юрист уточнила, що розмір штрафу за цією статтею КУпАП залежатиме від обставин (і частини ст. 126 КУпАП, за якою було виписано постанову):
"Якщо на особу було накладено тимчасове обмеження у праві керувати автомобілем, то до неї штраф не застосовується, оскільки санкція ч. 3 ст. 126 КУпАП передбачає, що в такому випадку особу позбавляють права керувати автомобілем на термін від 3 до 6 місяців", - наголосила Онишко.
Якщо впродовж одного року водій був повторно притягнутий до відповідальності за частинами 2-4 статті 126 КУпАП:
"Крім цього, у правопорушника може вилучатись транспортний засіб", - підсумувала адвокат.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких випадках представники поліції мають право вимагати від водіїв зупинити транспортний засіб та як саме вони мають повідомити людину за кермом про необхідність зупинитися.
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