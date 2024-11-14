Штраф и не только. Как могут наказать водителя за езду без права вождения

Как могут наказать водителя за езду без права вождения

Эксперт напомнила, что садясь за руль транспортного средства (ТС) каждый водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

"Однако иногда случаются ситуации, когда водительское удостоверение утеряно, похищено, испорчено до нечитабельности и т.д. А иногда водитель может и не знать, что не имеет права управлять автомобилем, например, имея долг по уплате алиментов", - добавила адвокат.

Она объяснила, что ограничения на должника налагаются при суммарной задолженности по уплате алиментов на ребенка за 4 месяца.

Если же алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью или ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями, четко определенные законом постановления об ограничении выносятся государственным исполнителем при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца.

Онишко рассказала, что когда водитель управляет авто, а задолженность по алиментам не погашена, при остановке полицией:

в отношении его составляется протокол по части 3 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления ТС

у него изымается водительское удостоверение

В целом статья 126 КУоАП устанавливает наличие административной ответственности в виде штрафа за управление транспортным средством человеком, который:

не имеет соответствующих документов на право управления ТС (сюда следует относить водительское удостоверение, регистрационные документы и полис страхования на автомобиль)

не предъявил документы на право управления ТС уполномоченному лицу (обычно - работникам органов Национальной полиции)

относительно которого установлено временное ограничение в праве управления ТС

Кроме того, водителя могут наказать за повторное (такое же) правонарушение, которое он совершил в течение одного года.

Юрист уточнила, что размер штрафа по этой статье КУоАП будет зависеть от обстоятельств (и части ст. 126 КУоАП, по которой было выписано постановление):

если гражданин управлял автомобилем без наличия при себе необходимых документов (водительского удостоверения, регистрационных документов и полиса страхования на автомобиль) или их электронных аналогов, то предусмотрен штраф в размере 425 грн (ч. 1 ст. 126 КУоАП)

(ч. 1 ст. 126 КУоАП) если работниками органов Нацполиции было обнаружено, что гражданин (водитель) вообще не имеет водительских документов, позволяющих ему управлять транспортным средством, то предусмотрен штраф в размере 3 400 грн (ч. 2 ст. 126 КУоАП)

(ч. 2 ст. 126 КУоАП) если работниками органов Нацполиции было установлено, что гражданин (водитель) был лишен права на управление автомобилем, то в таком случае предусмотрен штраф в размере 20 400 грн (ч. 4 ст. 126 КУоАП)

"Если на человека было наложено временное ограничение в праве управлять автомобилем, то к нему штраф не применяется, поскольку санкция ч. 3 ст. 126 КУоАП предусматривает, что в таком случае человека лишают права управлять автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев", - подчеркнула Онишко.

Если в течение одного года водитель был повторно привлечен к ответственности по частям 2-4 статьи 126 КУоАП:

к нему применяется санкция в виде штрафа, которая составляет 40 800 грн

его лишают возможности управлять автомобилем на срок от 5 до 7 лет

"Кроме этого у правонарушителя может изыматься транспортное средство", - подытожила адвокат.