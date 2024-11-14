Штраф и не только. Как могут наказать водителя за езду без права вождения

Управляя автомобилем, водитель должен иметь при себе все необходимые для этого документы, не пренебрегать наложенным судом запретом на управление транспортным средством (применяемым в качестве наказания за предыдущие правонарушения), а также проверить, не находится ли он в реестре должников по уплате алиментов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Романа Сацика" Виктория Онишко.
Эксперт напомнила, что садясь за руль транспортного средства (ТС) каждый водитель обязан иметь при себе действительное водительское удостоверение соответствующей категории.
"Однако иногда случаются ситуации, когда водительское удостоверение утеряно, похищено, испорчено до нечитабельности и т.д. А иногда водитель может и не знать, что не имеет права управлять автомобилем, например, имея долг по уплате алиментов", - добавила адвокат.
Она объяснила, что ограничения на должника налагаются при суммарной задолженности по уплате алиментов на ребенка за 4 месяца.
Если же алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью или ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями, четко определенные законом постановления об ограничении выносятся государственным исполнителем при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца.
Онишко рассказала, что когда водитель управляет авто, а задолженность по алиментам не погашена, при остановке полицией:
В целом статья 126 КУоАП устанавливает наличие административной ответственности в виде штрафа за управление транспортным средством человеком, который:
Кроме того, водителя могут наказать за повторное (такое же) правонарушение, которое он совершил в течение одного года.
Юрист уточнила, что размер штрафа по этой статье КУоАП будет зависеть от обстоятельств (и части ст. 126 КУоАП, по которой было выписано постановление):
"Если на человека было наложено временное ограничение в праве управлять автомобилем, то к нему штраф не применяется, поскольку санкция ч. 3 ст. 126 КУоАП предусматривает, что в таком случае человека лишают права управлять автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев", - подчеркнула Онишко.
Если в течение одного года водитель был повторно привлечен к ответственности по частям 2-4 статьи 126 КУоАП:
"Кроме этого у правонарушителя может изыматься транспортное средство", - подытожила адвокат.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях представители полиции имеют право требовать от водителей остановить транспортное средство и как именно они должны уведомить человека за рулем о необходимости остановиться.
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