Штраф і конфіскація: який багаж не пропустять через кордон з Україною

Митні органи України контролюють переміщення товарів через кордон. Деякі з них заборонені до ввезення, вивезення або транзиту, інші можна перевозити лише за наявності спеціальних дозволів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Державну митну службу України.
Ввезення заборонено:
Вивезення заборонено:
Транзит заборонено:
Це товари, які можна перевозити лише за наявності дозволу від державних органів. Регулювання експорту, імпорту та транзиту таких товарів здійснює відповідна урядова комісія, а дозвіл на переміщення видає Міністерство економіки України.
Для зручності громадян та бізнесу Державна митна служба України зібрала всі заборонені та обмежені товари в одному списку. Ознайомитись з ним можна, завантаживши відповідні файли на офіційному сайті.
Також діють квоти на імпорт деяких товарів до України, які можуть бути вичерпані. За цим посиланням ви зможете знайти інформацію про об'єм та поточний залишок тарифних квот при імпорті товарів з окремих країн.
За порушення митних правил можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
Кримінальна відповідальність передбачена за важкі порушення: наприклад, перевезення наркотиків чи зброї. Тоді порушнику загрожує позбавлення волі.
