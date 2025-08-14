Штраф и конфискация: какой багаж не пропустят через границу с Украиной

Таможенные органы Украины контролируют перемещение товаров через границу. Некоторые из них запрещены к ввозу, вывозу или транзиту, другие можно перевозить только при наличии специальных разрешений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Ввоз запрещен:
Вывоз запрещен:
Транзит запрещен:
Это товары, которые можно перевозить только при наличии разрешения от государственных органов. Регулирование экспорта, импорта и транзита таких товаров осуществляет соответствующая правительственная комиссия, а разрешение на перемещение выдает Министерство экономики Украины.
Для удобства граждан и бизнеса Государственная таможенная служба Украины собрала все запрещенные и ограниченные товары в одном списке. Ознакомиться с ним можно, загрузив соответствующие файлы на официальном сайте.
Также действуют квоты на импорт некоторых товаров в Украину, которые могут быть исчерпаны. По этой ссылке вы сможете найти информацию об объеме и текущем остатке тарифных квот при импорте товаров из отдельных стран.
За нарушение таможенных правил могут применяться следующие административные взыскания:
Уголовная ответственность предусмотрена за тяжелые нарушения: например, перевозку наркотиков или оружия. Тогда нарушителю грозит лишение свободы.
