Штраф до 51 тысячи гривен за отказ от габаритно-весового контроля: когда закон вступит в силу

В Украине введут штрафы за отказ от габаритно-весового контроля. Соответствующий закон отчасти вступил в силу.
Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".
В силу вступила норма о поручении Кабмину в течение трех месяцев, начиная с 1 июля, принять необходимые нормативно-правовые акты для реализации закона и привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Окончательно документ вступит в силу спустя три месяца с дня опубликования, то есть с 1 октября.
Он предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.
Нарушение при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тысяча гривен).
Также, согласно закону, нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:
Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.
Админответственность за такие нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в авторежиме (с помощью комплекса технических средств автоопределения весовых, габаритных и других параметров транспортного средства с функциями фотосъемки и/или видеозаписи) несет ответственное лицо - физлицо или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.
Напомним, в конце июня Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении. За основу этот закон Рада приняла в середине сентября прошлого года.
Как писало РБК-Украина, в августе 2020-го президент Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.
Кроме того, в Украине усилят ответственность за перегруженный транспорт. В начале июня Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3742.