Штраф до 51 тисячі гривень за відмову від габаритно-вагового контролю: коли закон набере чинності

Чинності набрала норма про доручення Кабміну протягом трьох місяців, починаючи з 1 липня, прийняти необхідні нормативно-правові акти для реалізації закону і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з ним.

Остаточно документ набере чинності через три місяці з дня опублікування, тобто з 1 жовтня.

Він передбачає штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, які перевозять пасажирів і/або вантажі, вимоги про зупинку.

Порушення при внесення відомостей до товарно-транспортної накладної або інших визначених законодавством документів на вантаж каратимуть адмінстягненням у розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тисяча гривень).

Також, відповідно до закону, порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових автомобілів тягне за собою штраф у розмірі:

500 НМДГ (8500 гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд по дорогах транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Адмінвідповідальність за такі порушення, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, в тому числі в авторежимі (за допомогою комплексу технічних засобів автовизначення вагових, габаритних і інших параметрів транспортного засобу з функціями фотозйомки і/або відеозапису) несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.