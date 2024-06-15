Як отримати виплати при народженні дитини в Польщі: 5 фінансових програм

Лише у 2022 році у Польщі народилося 14,6 тисячі українських дітей. Наші громадяни можуть претендувати на ряд соціальних виплат при появі дитини. Сума допомоги залежить від фінансової програми.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Ua-Pl.info розповідає про те, як отримати виплати при народженні дитини у Польщі.

Одноразова допомога у розмірі 1000 злотих

Якщо дохід сім’ї на одну особу не перевищує 1922,00 злотих, родина має право на виплати від держави за програмою Zasiłek macierzyński. Їх реалізує Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Хто з українців може претендувати на таку виплати:

українські мігранти із PESEL UKR (ідентифікаційний номер)

власники польських Karta pobytu

особи зі статусом довгострокового резидента ЄС

українці з польським громадянством

Виплати українцям нараховують за цією програмою, виключно, якщо вони офіційно працевлаштовані й платять внески на обов’язкове або добровільне медичне страхування на випадок хвороби під час роботи у Польщі.

Детальніше про програму можна дізнатись тут.

Щомісячна виплата для непрацевлаштованих

Це ж Міністерство гарантує виплати родинам при народженні дитини, якщо батьки не працевлаштовані (вони студенти, або ж мають інший статус).

Для отримання виплати за програмою Kosiniakowe, потрібно надати заяву протягом трьох місяців після народження дитини. Якщо пізніше, то нарахування розпочнуться з місяця подачі заяви.

Виплата у розмірі 1000 злотих надається впродовж:

52 тижні - при народженні однієї дитини або взятті під опіку однієї дитини

65 тижнів - при народженні (всиновленні/опіці) двійні

67 тижнів - при народженні (всиновлені/взятті під опіку) трійні

69 тижнів - при народженні (всиновленні/взятті під опіку) чотирьох дітей

71 тиждень - при народженні (всиновленні/взятті під опіку) п’ятьох і більше дітей

Виплати для окремих категорій мігрантів

На виплати за програмою Becikowe можуть претендувати наступні категорії українських біженців:

біженці, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року та мають статус PESEL UKR

особи без статусу UKR, але якщо вони мають дозвіл на тимчасове проживання у Польщі, у зв’язку з виконанням роботи за фахом, що вимагає високої кваліфікації (Blue Card), або при пред'явленні документа, що дає право на проживання та роботу в Польщі

Умови виплати:

допомога надається, якщо дохід сім’ї на одну особу в сім’ї не перевищує 1922 злотих

жінка має перебувати під медичним наглядом у Польщі не пізніше ніж з 10-го тижня вагітності аж до пологів

одноразова виплата у розмірі 1 000 злотих на дитину надається, якщо заяву подали протягом 12 місяців від дати народження

Українці у Польщі можуть претендувати на виплати при народженні дитини (фото: Freepik)

Допомога малозабезпеченим родинам

Програма Zasiłek rodzinny надає допомогу родинам із низьким доходом. На ці виплати можуть претендувати українці, якщо:

їхній дохід менш як 674 злотих на одну особу в родині

або не більш як 764 злотих на одну людину в родинах, що виховують дітей з інвалідністю

Який розмір щомісячної допомоги - 95,00 злотих за дитину до 5 років (124,00 злотих за дитину від 5 років до 18 років та 135,00 злотих за дитину від 18 років до 24 років).

Допомога за програмою 800+

Заклад соціального страхування (ZUS) гарантує допомогу батькам при народженні дитини. На її отримання мають право біженці з України, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Для нарахування виплат потрібно вчасно подати заявку.

Допомога "800+" виплачується щомісяця в розмірі 800 злотих на одну дитину. Суму можуть зменшити, якщо дитина народилася в місяці, коли нараховується допомога.