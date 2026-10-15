Штовхнув жезлом під машину: у Києві стався інцидент між поліцейським і велосипедистом

Інцидент між поліцейським і велосипедистом

15 жовтня по вулиці Короленківській у Києві проходив спільний наряд з оповіщення громадян. Він складався з працівників Голосіївського управління поліції та військовослужбовців РТЦК та СП.

На відео з соцмереж зафіксовано, як поліцейський жезлом подав сигнал про зупинку велосипедисту. Той рухався дорогою.

Водій велосипеда проігнорував вимогу і продовжив рух. Після цього поліцейський спробував його зупинити, унаслідок чого велосипедист утратив рівновагу та впав, кажуть у поліції.

За наявною у правоохоронців інформацією, чоловік меддопомоги не потребував і після перевірки продовжив рух.

За фактом події призначено службову перевірку, діям поліцейського буде надано оцінку.