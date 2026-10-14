У центрі Києва вибухнув електрокар, поранено водія
У Печерському районі Києва сьогодні, 14 жовтня, вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.
Правоохоронці зазначили, що вже встановлюють обставини інциденту. Чоловіка, який був за кермом авто, госпіталізували.
"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Усі обставини події встановлюються", - уточнили у поліції.
Більш докладних деталей поліцейські не розкривають.
Підрив автомобілів в Одесі
Нагадаємо, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, який належав військовому. Внаслідок інциденту було поранено 49-річного водія кросовера.
Вибух стався одразу після того, як водій завів двигун та зрушив з місця.
Увечері того ж дня в Одесі вибухнув ще один автомобіль, внаслідок чого загинув водій. Пасажир зазнала серйозних травм.
Вже 30 липня стало відомо, що правоохоронці затримали трьох агентів російських спецслужб, які підірвали два автомобілі в Одесі за день.