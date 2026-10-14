У центрі Києва вибухнув електрокар, поранено водія

У Печерському районі Києва сьогодні, 14 жовтня, вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook .

Правоохоронці зазначили, що вже встановлюють обставини інциденту. Чоловіка, який був за кермом авто, госпіталізували.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Усі обставини події встановлюються", - уточнили у поліції.

Більш докладних деталей поліцейські не розкривають.

Підрив автомобілів в Одесі

Нагадаємо, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, який належав військовому. Внаслідок інциденту було поранено 49-річного водія кросовера.

Вибух стався одразу після того, як водій завів двигун та зрушив з місця.

Увечері того ж дня в Одесі вибухнув ще один автомобіль, внаслідок чого загинув водій. Пасажир зазнала серйозних травм.