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У центрі Києва вибухнув електрокар, поранено водія

17:30 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Іван Носальський
У центрі Києва вибухнув електрокар, поранено водія Фото: у Києві вибухнув автомобіль (facebook.com/UA.KyivPolice)
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У Печерському районі Києва сьогодні, 14 жовтня, вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що вже встановлюють обставини інциденту. Чоловіка, який був за кермом авто, госпіталізували.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Усі обставини події встановлюються", - уточнили у поліції.

Більш докладних деталей поліцейські не розкривають.

Підрив автомобілів в Одесі

Нагадаємо, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, який належав військовому. Внаслідок інциденту було поранено 49-річного водія кросовера.

Вибух стався одразу після того, як водій завів двигун та зрушив з місця.

Увечері того ж дня в Одесі вибухнув ще один автомобіль, внаслідок чого загинув водій. Пасажир зазнала серйозних травм.

Вже 30 липня стало відомо, що правоохоронці затримали трьох агентів російських спецслужб, які підірвали два автомобілі в Одесі за день.

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