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Толкнул жезлом под машину: в Киеве произошел инцидент между полицейским и велосипедистом

16:19 15.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: полиция проводит проверку (Getty Images)

Полиция проверяет обстоятельства инцидента с участием правоохранителя в Голосеевском районе столицы, якобы толкнувшего гражданского во время оповещения группой ТЦК и полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Киева в Telegram.

Инцидент между полицейским и велосипедистом

15 октября по улице Короленковской в Киеве проходил совместный наряд по уведомлению граждан. Он состоял из работников Голосеевского управления полиции и военнослужащих РТЦК и СП.

На видео из соцсетей зафиксировано, как полицейский жезлом подал сигнал об остановке велосипедисту. Тот двигался по дороге.

Велосипедист проигнорировал требование и продолжил движение. После этого полицейский попытался остановить его, в результате чего велосипедист потерял равновесие и упал, говорят в полиции.

По имеющейся у правоохранителей информации, мужчина в медпомощи не нуждался и после проверки продолжил движение.

По факту происшествия назначена служебная проверка, действиям полицейского будет дана оценка.

Ранее РБК-Украина писало, что в Печерском районе Киева 14 октября взорвался электрокар. Водитель получил ранение.

Кроме того, неизвестный бросал гранаты и стрелял из автоматического оружия по полицейским в Кропивницком. Проходила специальная операция по его задержанию.

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