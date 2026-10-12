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Чоловік зі зброєю напав на поліцейських у Кропивницькому, його шукають

19:09 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Чоловік зі зброєю напав на поліцейських у Кропивницькому, його шукають Фото: поліція розслідує правопорушення (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Невідомий кидав гранати і стріляв з автоматичної зброї по поліцейських у Кропивницькому. Проходить спеціальна операція з його затриманняю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України у Telegram.

Стрілянина у Кропивницькому

Поліція Кіровоградщини вживає заходів для затримання озброєного правопорушника, кажуть у Нацполіції.

"Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліцейськими кинув у бік правоохоронців гранати, після чого відкрив стрілянину з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція ввела спеціальну поліцейську операцію "Грім", щоб затримати підозрюваного. Залучені всі необхідні підрозділи.

Раніше РБК-Україна писало, що у Шептицькому чоловік зробив замах на вбивство ветерана. А коли його затримували - поцілив з пневмата у поліцейського.

Крім того, на Одещині стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.

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