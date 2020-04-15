ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штормовой ветер и мороз до -5: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество     15.04.2020 - 08:50
Штормовой ветер и мороз до -5: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Сильный ветер сегодня будет в Киеве и Киевской области

Погода в Украине 15 апреля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и заморозки до -5. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сильный ветер сегодня будет в Киеве и Киевской области.

"По данным Укргидрометцентра, в Украине, по Киевской области и в г. Киеве днем 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Украине прогнозируют заморозки. Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5. В Киевской области ночью сегодня (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3.

В г. Киеве ночью 15 апреля (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2.

Также сообщается, что завтра ночью в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра прогнозировали сегодня дожди в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Также сообщалось, что в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега.

Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня Резкое похолодание и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины ПогодаморозыШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь