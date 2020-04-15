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Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     15.04.2020 - 08:00
Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях дождь

Погода в Украине 15 апреля ухудшится, пойдут дожди, а температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе сегодня переменная облачность, днем +8+12, а ночью -1-3. Впрочем, в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях дождь. На севере страны сухо, днем +7+10, а ночью -1-3. В центральных областях днем +7+12, а ночью +4-3. На востоке страны сегодня дожди, днем +8+10, а ночью +3+6. На юге страны тепло, днем +12+14, а ночью +2+5.

Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность, сухо. Днем +7+9, а ночью 0-2.

Дожди и мороз ночью: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера в Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сильно испортится - в страну придет сильное похолодание.

На Закарпатье выпал снег Резкое похолодание и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня
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