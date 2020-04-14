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На Закарпатье выпал снег

Новости » Общество     14.04.2020 - 14:55
На Закарпатье выпал снег
Фото: гора Поп Иван (facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода совсем невесенняя на Драгобрате, Пилипце, Подобовце и в Буковеле

В Закарпатской области из-за резкого похолодания на известном курорте Драгобрат выпало до 10 сантиметров осадков. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам местных жителей, температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза.

Так, погода совсем невесенняя на Драгобрате, Пилипце, Подобовце и в Буковеле.

В свою очередь, на самой вершине украинских Карпат, горе Поп Иван Черногорский также падает снег. Температура воздуха там составляет 2 градуса мороза, а видимость составляет до сотни метров.

14 КВІТНЯ 2020 Весна))))

Опубліковано Василем Молдавчуком Понеділок, 13 квітня 2020 р.

14.04.20. Вхурделило !

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