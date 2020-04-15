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Штормовий вітер і мороз до -5: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 08:50
Штормовий вітер і мороз до -5: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Сильний вітер сьогодні буде у Києві та Київській області

Погода в Україні 15 квітня різко погіршиться, оголошено штормове попередження і заморозки до -5. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сильний вітер сьогодні буде у Києві та Київській області.

"За даними УкрГідрометцентру, в Україні, по Київській області та у м. Києві вдень 15 квітня пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в Україні прогнозують заморозки. Вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5. У Київській області вночі сьогодні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3.

У м. Києві вночі 15 квітня (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-2.

Також повідомляється, що завтра вночі у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру прогнозували сьогодні дощі у Волинській, Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також повідомлялось, що у Закарпатській області через різке похолодання на відомому курорті Драгобрат випало до 10 сантиметрів снігу.

Дощі та мороз вночі: прогноз погоди на сьогодні Різке похолодання і сніг з дощем: прогноз погоди на сьогодні
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