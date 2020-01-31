Штормовой ветер и метель: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Погода в Украине 31 января резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, метель и значительный снег. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики отмечают, что сегодня будет штормовой ветер, который достигнет 15-20 м/с.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем 31 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег, метель", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что в связи со снегопадами и метелями в Карпатском регионе сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"По прогнозам УкрГидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, 31 января на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" рассказали, что по состоянию на 6 утра местами слабый снег в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Сумской областях, снег с дождем в Тернопольской, дожди в Волынской, Ровенской и Закарпатской областях.

Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в остальных областях сухое. На большинстве перевальных участках дорог без осадков, лишь на Ужоцком и Торунском перевалах (Закарпатье) идет небольшой снег (выпало от 2 до 7 см).

Напомним, уже третий день в Украине ухудшается погода. В частности, из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 602 населенные пункты в двух областях.