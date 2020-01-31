Штормовий вітер та хуртовини: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні 31 січня різко погіршиться, оголошено штормове попередження, хуртовина та значний сніг. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Синоптики зазначають, що сьогодні буде штормовий вітер, який досягне 15-20 м/с.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень 31 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний сніг, хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у прес-службі ДСНС повідомили, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у Карпатському регіоні зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

"За прогнозами УкрГідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 31 січня на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укравтодорі" розповіли, що станом на 6 ранку місцями слабкий сніг у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Харківській та Сумській областях, сніг з дощем у Тернопільській, дощі у Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, у решті областей сухе. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише на Ужоцькому і Торунському перевалах (Закарпаття) йде невеликий сніг (випало від 2 до 7 см).

Нагадаємо, вже третій день в Україні погіршується погода. Зокрема, через опади та пориви вітру залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях.