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Дождь, снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     31.01.2020 - 08:00
Дождь, снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и центральных областях дождь со снегом

Погода в Украине 31 января прохладная, дожди, снег и сильный ветер, но температура воздуха поднимется до несколько градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе Украины дожди и снег, днем +2+6, а ночью 0+2. На севере так же, но меньшие ливни, днем +2+4, а ночью -1+1. Синоптики предупреждают, что в центре такая же погода, днем +3+5, а ночью -1+1.

Дождь, снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Впрочем, в восточных областях сегодня переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1-3. В южных областях небольшой дождь, днем +5+7, а ночью -1-3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня снег с дождем. Днем +2+4, ночью -1+1.

Дождь, снег и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

Напомним, из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Из-за сильного ветра и осадки без света остались населенные пункты в следующих областях: Полтавская - 201 н.п., Черниговская - 88 н.п., Сумская - 72 н.п., Кировоградская - 10 н.п., Донецкая - 10 н.п., Черкасская - 8 н.п., Днепропетровская - 6 н.п. и Запорожская - 2 н.п.

РБК-Украина писало, что вчера в большинстве областей шел сильный снег и была метель. Также было объявлено штормовое предупреждение.

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