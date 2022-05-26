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Штормовой ветер и грозы: погода по всей Украине сегодня ухудшится

Фото: погода в Украине 26 апреля существенно ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 26 мая по всей территории Украины ожидается сильный ветер. Местами прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, на юге и востоке страны юго-западный, 5-10 м/с, днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы 15-20 м/сек.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +9 +13, днем +18 +21 градусов;
  • на западе ночью +11 +14 градусов, а днем +20 +25;
  • в восточных областях ночью +9 +12, днем +21 +24 градусов;
  • на юге страны ночью +10 +14 градусов, а днем +21 +26;
  • в центральных областях ночью +11 +13, днем +19 +23 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице кратковременные дожди в течение дня. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/сек. Столбики термометра ночью покажут +12 +14, днем +19 +21.

Напомним, на сегодня в Украине объявляли штормовое предупреждение.

Добавим, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.

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ГидрометцентрПогода в Украине