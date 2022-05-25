ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

Новина українською →
Украина, Среда 25 мая 2022 14:39
Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине Фото: на 26 мая объявлено штормовое предупреждение (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В четверг, 26 мая погода в Украине ухудшится. Объявлено штормовое предупреждение по всей территории, при этом на западе ожидаются грозы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 25 мая, ночью 26 мая на Закарпатье и Прикарпатье, утром и днем в Винницкой, Одесской и Николаевской областях прогнозируются грозы.

Завтра днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. Объявлен и уровень опасности, желтый.

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине

Напомним, сегодня почти по всей стране будет сухая погода, местами воздух прогреется до +26. Впрочем, в западных областях все же вероятны кратковременные дожди.

Добавим, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в следующем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение Укргидометцентр
NEWS
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны
DAILY
Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту