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Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

Фото: погода в Україні 26 квітня суттєво погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 травня по всій території України очікується сильний вітер. Місцями прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +18 +21 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +25;
  • у східних областях вночі +9 +12, вдень +21 +24 градусів;
  • на півдні країни вночі +10 +14 градусів, а вдень +21 +26;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +19 +23 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці короткочасні дощі протягом дня. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14, вдень +19 +21.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошували штормове попередження.

Додамо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.

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