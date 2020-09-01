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Штормовой ветер и гроза: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 1 сентября, на территории западной Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о грозах, граде и шквальном ветре.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы от 15 до 20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях утром и днем будут идти значительные дожди (I уровень опасности).

Напомним, 1 сентября погода в западных областях Украины будет дождливой, однако во всех остальных регионах будет наблюдаться сухая и жаркая погода до +35 градусов тепла.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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