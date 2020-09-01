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Штормовий вітер та гроза: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 вересня, на території західної України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про грози, град та шквальний вітер.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні у західних областях очікуються грози, місцями град та шквали від 15 до 20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях вранці та вдень йтимуть значні дощі (I рівень небезпечності).

Нагадаємо, 1 вересня погода у західних областях України буде дощовою, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися суха та спекотна погода до +35 градусів тепла.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди
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