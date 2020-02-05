Штормовой ветер, 50 см снега и мороз до -16: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине 5 февраля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение из-за метели и полуметрового снега, а также похолодание до -16. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Отмечается, что с 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а вместе с тем и понижение температуры ночью до -7-13, днем до -1-6, в восточных областях и Карпатах ночью -11-16, днем -5-10.

А сегодня в Украине идет сильный снег (прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, в Карпатах сильный снег (прирост снежного покрова 30-50 см).

Такая же погода в центральных и восточных областях. В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица. В южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см, порывы ветра 17-22 м/с, метели; на дорогах гололедица.

По Киеву вследствие влияния южного циклона ожидается изменение погодных условий: в течение суток 5 февраля значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности).

Отметим, что пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что с вечера вторника, 4 февраля, и в течение ночи на улицах столицы активно работали дорожники. Ожидается в Киеве похолодание до -9, сообщили в "Киевпастранс".

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром в центральных, южных областях дождь, местами сильный дождь, в западных, северных, северо-восточных областях небольшой снег.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской области местами гололедица.

На перевальных участках дорог в течение ночи значительные снежные осадки, где выпало до 30 см. (Ужоцкий перевал). Температура воздуха -3+2. Состояние покрытия на большинстве перевалов мокрое, на Ужоцком, Торунском и Вишковском заснеженное.

Напомним, синоптики прогнозировали, что сегодня в большинстве областей, кроме южной, идет сильный дождь со снегом.