Штормовий вітер, 50 см снігу та мороз до -16: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні 5 лютого різко погіршилась, оголошено штормове попередження через хуртовини та півметровий сніг, а також похолодання до -16. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Зазначається, що з 7 лютого очікується послаблення та припинення опадів, а разом з тим і зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6, у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

А сьогодні в Україні йде сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця, в Карпатах сильний сніг (приріст снігового покриву 30-50 см).

Така ж погода у центральних і східних областях. В Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей утворення снігового покрову 30-50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця. В південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця.

По Києву внаслідок впливу південного циклону очікується зміна погодних умов: протягом доби 5 лютого значні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, налипання мокрого снігу, вранці та вдень пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 5-10 см (1 рівень небезпечності).

Зазначимо, що прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що з вечора вівторка, 4 лютого, та протягом ночі на вулицях столиці активно працювали дорожники. Очікується в Києві похолодання до -9, повідомили в "Київпастранс".

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сьогодні зранку в центральних, південних областях йде дощ, місцями сильний дощ, в західних , північних, північно-східних областях невеликий сніг.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській області місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг протягом ночі значні снігові опади, де випало до 30 см. (Ужоцький перевал). Температура повітря -3+2. Стан покриття на більшості перевалів мокре, на Ужоцькому, Торунському та Вишківському засніжене.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що сьогодні у більшості областей, крім південної, йде сильний дощ зі снігом.