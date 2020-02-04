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Штормовой ветер, сугробы и снег до 40 см: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Новости » Общество     04.02.2020 - 08:20
Штормовой ветер, сугробы и снег до 40 см: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаемые погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства

Погода в Украине с 4 февраля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение, метели и снег до 40 см. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что ожидаемые погодные условия будут влечь нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах и улицах, осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

"По прогнозу Укргидрометцентра, днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метели, на дорогах снежные заносы, гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, 5-6 февраля в центральных областях значительный снег, в восточных областях значительный снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см; местами гололед и налипание мокрого снега.

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение - порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица; в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщили, что сегодня утром местами дожди, в западных областях. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где идет дождь, покрытие мокрое, в Днепропетровской и Донецкой областях местами гололедица.

На большинстве перевальных участках дорог дождь. Температура воздуха 0+4. Состояние покрытия мокрое.

Напомним, сегодня в восточных, северных и Киевской областях дожди с мокрым снегом.

Добавим, среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы.

Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня Украинцев предупредили о проблемах с транспортом из-за ухудшения погоды
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