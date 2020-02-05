ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Метель, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     05.02.2020 - 08:00
Метель, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в западных, северных и центральных областях будет идти снег

Погода в Украине 5 февраля резко ухудшится, метель и сильный снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сильный снег, днем +1+3, а ночью 0-2. В северных областях тоже снег, днем -1+1 и ночью так же.

Метель, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Центр страны сегодня заснеженный, днем температура воздуха составит -1+1 и ночью так же. А в восточных областях будет дождь со снегом, днем +1+3, а ночью -1+1.

На юге страны только сильные дожди, днем +5+7, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сильный снег, днем -1+1 и ночью так же.

Метель, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см). Кроме того, объявлено штормовое предупреждение - порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели.

Штормовой ветер, сугробы и снег до 40 см: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Дождь с мокрым снегом и сильный ветер: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь