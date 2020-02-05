Метель, сильный ветер и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в западных, северных и центральных областях будет идти снег

Погода в Украине 5 февраля резко ухудшится, метель и сильный снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня сильный снег, днем +1+3, а ночью 0-2. В северных областях тоже снег, днем -1+1 и ночью так же.

Центр страны сегодня заснеженный, днем температура воздуха составит -1+1 и ночью так же. А в восточных областях будет дождь со снегом, днем +1+3, а ночью -1+1.

На юге страны только сильные дожди, днем +5+7, а ночью +3+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сильный снег, днем -1+1 и ночью так же.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см). Кроме того, объявлено штормовое предупреждение - порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели.