Штормовое предупреждение в Украине: есть угроза паводков

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине в субботу. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Сегодня в западных, северных и южных областях, а также завтра, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, 27 июня в северных, центральных и южных районах местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый).

Сегодня также гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления, а в горах - схождение селевых паводков.