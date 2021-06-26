Штормове попередження в Україні: є загроза паводків

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні у суботу. В гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків.

Сьогодні у західних, північних та південних областях, а також завтра, грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні також гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

На річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями. Через це можливі підтоплення, а в горах - схід селевих паводків.