Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди почти по всей территории. В то же время, жара удержится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до +33-35 градусов.

В то же время, только в западных областях будет несколько прохладнее. Там прогнозируют +25-27 градусов.

Ночью температура будет колебаться от +19 до +23 градусов.

Кроме того, сегодня почти всю Украину накроют грозовые дожди. Осадков не ожидается в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет жарко. Там прогнозируют +32-34 градуса днем. Ночью температура воздуха опустится до + 21-23 градусов.

Кроме того, сегодня дождливо. Осадки будут сопровождаться грозой.