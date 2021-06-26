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Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода

Новина українською →
Украина, Суббота 26 июня 2021 10:10
Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода Фото: в Украине сегодня дождливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди почти по всей территории. В то же время, жара удержится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до +33-35 градусов.

В то же время, только в западных областях будет несколько прохладнее. Там прогнозируют +25-27 градусов.

Ночью температура будет колебаться от +19 до +23 градусов.

Кроме того, сегодня почти всю Украину накроют грозовые дожди. Осадков не ожидается в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет жарко. Там прогнозируют +32-34 градуса днем. Ночью температура воздуха опустится до + 21-23 градусов.

Кроме того, сегодня дождливо. Осадки будут сопровождаться грозой.

Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.

РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье.

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