ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штормовое предупреждение объявлено в Украине. Непогода грозит работе транспорта: где именно

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 января 2022 08:51
Штормовое предупреждение объявлено в Украине. Непогода грозит работе транспорта: где именно Фото: 31 января в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра, а также метели и гололедица. Они могут повлиять на работу транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Впрочем, в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Вместе с тем в Киеве и области сегодня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, сегодня из-за непогоды в Украине остались обесточенными 317 населенных пунктов в шести областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти