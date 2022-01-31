Штормовое предупреждение объявлено в Украине. Непогода грозит работе транспорта: где именно

Сегодня, 31 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра, а также метели и гололедица. Они могут повлиять на работу транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Впрочем, в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица.

Вместе с тем в Киеве и области сегодня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).