Штормовое предупреждение объявлено в Украине. Непогода грозит работе транспорта: где именно
Сегодня, 31 января в Украине ожидаются сильные порывы ветра, а также метели и гололедица. Они могут повлиять на работу транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В частности, сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Впрочем, в западных областях местами 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, метели, на дорогах гололедица.
Вместе с тем в Киеве и области сегодня порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица (1 уровень опасности желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.
Кроме этого, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Напомним, сегодня из-за непогоды в Украине остались обесточенными 317 населенных пунктов в шести областях.