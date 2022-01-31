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Непогода в Украине: без света остались 317 населенных пунктов в шести областях

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Украина, Понедельник 31 января 2022 08:13
Непогода в Украине: без света остались 317 населенных пунктов в шести областях Фото: непогода оставила без света 317 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Так, по состоянию на утро, вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в 6 областях, а именно:

  • Львовская - 123,
  • Тернопольская - 56,
  • Ровенская - 54,
  • Хмельницкая - 38,
  • Волынская - 32,
  • Закарпатская - 14.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром.

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