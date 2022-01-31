Непогода в Украине: без света остались 317 населенных пунктов в шести областях
Фото: непогода оставила без света 317 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине 31 января обесточены 317 населенных пунктов в шести областях. Причиной тому является ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Так, по состоянию на утро, вследствие осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в 6 областях, а именно:
- Львовская - 123,
- Тернопольская - 56,
- Ровенская - 54,
- Хмельницкая - 38,
- Волынская - 32,
- Закарпатская - 14.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром.