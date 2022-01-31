Штормове попередження оголошено в Україні. Негода загрожує роботі транспорту: де саме

Сьогодні, 31 січня в Україні очікуються сильні пориви вітру, а також хуртовини та ожеледиця. Вони можуть вплинути на роботу транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, сьогодні, за даними синоптиків, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Втім, у західних областях місцями 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Разом з тим у Києві та області сьогодні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають у ДСНС.

Крім цього, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей сьогодні утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).