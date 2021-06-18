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Штормовое предупреждение: какие области накроет ливень и град

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, в каких областях Украины сегодня ухудшится погода. Дождей сегодня не будет в западных, центральных и северных регионах, на остальной территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня в южной части и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди будут в Харьковской, Кировоградской, Днепровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Отметим, что в Украине на прошлой неделе дожди шли ежедневно. Эта неделя также началась с них, но они постепенно уходят. Ожидается, что на выходных будет сухо в большинстве областей Украины.

Напомним, синоптики рассказали, какие области на Троицу накроет грозовыми дождями.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня.

РБК-Украина писало, что в Одесской области заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска.

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