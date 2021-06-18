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Штормове попередження: які області накриє злива та град

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні погіршиться погода. Дощів сьогодні не буде у західних, центральних та північних регіонах, на іншій території України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у південній частині та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі будуть в Харківській, Кіровоградській, Дніпровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.

Зазначимо, що в Україні минулий тиждень дощі йшли щодня. Цей тиждень також почався з них, але вони поступово відходять. Очікується, що на вихідних буде сухо у більшості областей України.

Нагадаємо, синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня.

РБК-Україна писало, що в Одеській області помітили смерч. Стихія утворилася посеред Чорного моря поблизу узбережжя Чорноморська.

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