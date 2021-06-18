Штормове попередження: які області накриє злива та град

Синоптики розповіли, в яких областях України сьогодні погіршиться погода. Дощів сьогодні не буде у західних, центральних та північних регіонах, на іншій території України оголошено штормове попередження.
Сьогодні у південній частині та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).
На сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі будуть в Харківській, Кіровоградській, Дніпровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях.
Зазначимо, що в Україні минулий тиждень дощі йшли щодня. Цей тиждень також почався з них, але вони поступово відходять. Очікується, що на вихідних буде сухо у більшості областей України.
Нагадаємо, синоптики розповіли, які області на Трійцю накриє грозовими дощами.
Крім того, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні - 19-21 червня.
РБК-Україна писало, що в Одеській області помітили смерч. Стихія утворилася посеред Чорного моря поблизу узбережжя Чорноморська.