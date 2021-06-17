Дожди отходят. В Украину идет жара до +32 на выходные
Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на эти выходные - 19-21 июня. В центральных областях жара достигнет +32, но дожди еще будут на западе Украины.
Прогноз погоды на субботу
Дожди будут только в Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской и Николаевской областях. На другой территории Украины будет переменная облачность и без осадков.
На западе днем будет +25+30, а ночью +13+17.
На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.
В центре ожидается днем +26+29, а ночью +15+17.
На юге днем будет +25+28, а ночью +14+18.
На востоке страны днем +26+30, а ночью +14+16.
Прогноз погоды на воскресенье
Ожидаются дожди в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. В других регионах будет сухо.
На севере днем будет +27+29, а ночью +15+17.
На востоке днем ожидается +28+30, а ночью +14+17.
В центре днем будет +27+29, а ночью +14+18.
На западе днем +25+30, а ночью +14+16.
На юге днем +25+28, а ночью +14+18.
Прогноз на понедельник
Следующий понедельник тоже будет выходным. Дожди будут только в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. В других областях будет сильная жара.
На западе днем будет +27+31, а ночью +14+17.
На севере днем будет +29+31, а ночью +16+18.
В центре ожидается +29+32, а ночью +15+18.
На востоке днем будет +30+32, а ночью +16+18.
На юге днем передают +28+30, а ночью +16+19.
Напомним, на пятницу в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Отметим, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Оккупанты в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации.