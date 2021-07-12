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Штормовое предупреждение: где будет гроза

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня днем в Украине, кроме северо-западной части, грозы (І уровень опасности, желтый).

Дожди накроют южные, центральные, восточные регионы.

На сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня дожди в Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Винницкой, Днепровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской областях.

Напомним, Киев накроет гроза в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение.

РБК-Украина писало, что погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей.

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