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Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 12 июля 2021 08:00
Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину вернулись дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей. Сухую погоду прогнозируют только в 10 регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Украину вернулись дожди. Сухо будет только в 10 областях.

На западе днем прогнозируют +29+32, а ночью +15+18.

На востоке ожидается днем +31+33, а ночью +19+21.

На севере днем будет +31+33, а ночью +18+20.

В центре страны прогнозируют днем +29+31, а ночью +18+20.

На юге будет днем +30+32, а ночью +19+21.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +31+33, а ночью +19 + 21.

Напомним, синоптики дали прогноз на эту неделю, и назвали дату нового похолодания.

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