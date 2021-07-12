Дожди вернулись в Украину: прогноз погоды на сегодня
Фото: в Украину вернулись дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей. Сухую погоду прогнозируют только в 10 регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз во всех областях
Сегодня в Украину вернулись дожди. Сухо будет только в 10 областях.
На западе днем прогнозируют +29+32, а ночью +15+18.
На востоке ожидается днем +31+33, а ночью +19+21.
На севере днем будет +31+33, а ночью +18+20.
В центре страны прогнозируют днем +29+31, а ночью +18+20.
На юге будет днем +30+32, а ночью +19+21.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня тоже дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +31+33, а ночью +19 + 21.
Напомним, синоптики дали прогноз на эту неделю, и назвали дату нового похолодания.