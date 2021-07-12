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Штормове попередження: де буде гроза

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні різко погіршилась погода. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні вдень в Україні, крім північно-західної частини, грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Дощі накриють південні, центральні, східні регіони.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні дощі у Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Дніпровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

Нагадаємо, Київ накриє гроза в найближчі години. Оголошено штормове попередження.

РБК-Україна писало, що погода в Україні 12 липня різко погіршиться у більшості областей.

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