ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев накроет гроза в ближайшие часы

Новина українською →
Киев, Понедельник 12 июля 2021 09:38
Киев накроет гроза в ближайшие часы Фото: в Киеве объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня будет ливень. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Напомним, погода в Украине 12 июля резко ухудшится в большинстве областей.

Вместе с тем, ожидается, что погода вскоре изменится с приходом дождевого атмосферного фронта и понижением температуры местами до +25 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
гроза Погода
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью