Киев накроет гроза в ближайшие часы

В Киеве сегодня будет ливень. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ближайшие часы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу КГГА .

В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

В КГГА рекомендуют при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.