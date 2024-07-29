Штормовий вітер, дощі та грози. Де українців накриє негода й чи винен атмосферний фронт

Згідно з інформацією синоптиків, найближчими днями українцям загрожують сильні пориви вітру. Подекуди можливі дощі та грози.
РБК-Україна розповідає, які регіони та коли саме може "накрити" негода.
Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, нині територію України перетинає холодний атмосферний фронт.
На тлі його проходження очікується не лише невеликий спад температури повітря - "в його тилу", але й сильний вітер у більшості регіонів.
"У вівторок (30 липня, - Ред.) очікується сильний вітер - до штормових поривів 15-20 метрів за секунду", - уточнила експерт і опублікувала відповідну карту.
Прогноз вітру станом на 30 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)
Крім того, метеоролог попередила українців про потужну магнітну бурю.
"Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю, якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я", - наголосила вона.
В Українському гідрометеорологічному центрі громадян також попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
"30 липня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім півдня, пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні установи.
Виходячи з опублікованої карти, негода може оминути:
Небезпечні метеорологічні явища в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)
У Київській області 30 липня очікується мінлива хмарність. Місцями - короткочасний дощ.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, однак пориви вітру можуть сягати 15-20 м/с.
Пориви вітру в Київській області (карта: facebook.com/UkrHMC)
У Гідрометцентрі опублікували й прогноз погоди на найближчий робочий тиждень.
Згідно з ним, у вівторок, 30 липня, у північних, східних та більшості центральних областей - місцями короткочасний дощ. На решті території - без опадів.
Температура:
На півдні країни:
Вдень 31 липня у східних та північно-східних областях - місцями короткочасний дощ, гроза.
"Вітер послабшає, температура істотно не зміниться", - розповіли синоптики.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про температурні рекорди в Україні в середині липня - в яких містах України зафіксували найбільшу спеку.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Наталки Діденко у Facebook, Український гідрометеорологічний центр.
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