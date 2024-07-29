Штормовой ветер, дожди и грозы. Где украинцев накроет непогода и виноват ли атмосферный фронт

Согласно информации синоптиков, в ближайшие дни украинцам угрожают сильные порывы ветра. Временами возможны дожди и грозы.
РБК-Украина рассказывает, какие регионы и когда именно может "накрыть" непогода.
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в настоящее время территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт.
На фоне его прохождения ожидается не только небольшой спад температуры воздуха - "в его тылу", но и сильный ветер в большинстве регионов.
"Во вторник (30 июля, - Ред.) ожидается сильный ветер - до штормовых порывов 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт и опубликовала соответствующую карту.
Прогноз ветра по состоянию на 30 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Кроме того, метеоролог предупредила украинцев о мощной магнитной буре.
"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", - подчеркнула она.
В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
"30 июля ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности желтый", - говорится в сообщении учреждения.
Исходя из опубликованной карты, непогода может обойти стороной:
Опасные метеорологические явления в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)
В Киевской области 30 июля ожидается переменная облачность. Местами - кратковременный дождь.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, однако порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Порывы ветра в Киевской области (карта: facebook.com/UkrHMC)
В Гидрометцентре опубликовали и прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.
Согласно ему, во вторник, 30 июля, в северных, восточных и большинстве центральных областей - местами кратковременный дождь. На остальной территории - без осадков.
Температура:
На юге страны:
Днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.
"Ветер ослабеет, температура существенно не изменится", - рассказали синоптики.
Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах в Украине в середине июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.
Читайте также, какой беды наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.