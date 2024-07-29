Штормовой ветер, дожди и грозы. Где украинцев накроет непогода и виноват ли атмосферный фронт

Почему в Украину пришли прохлада и порывы ветра

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в настоящее время территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт.

На фоне его прохождения ожидается не только небольшой спад температуры воздуха - "в его тылу", но и сильный ветер в большинстве регионов.

"Во вторник (30 июля, - Ред.) ожидается сильный ветер - до штормовых порывов 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт и опубликовала соответствующую карту.

Прогноз ветра по состоянию на 30 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, метеоролог предупредила украинцев о мощной магнитной буре.

"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", - подчеркнула она.

В каких регионах ждать сильных порывов ветра

В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"30 июля ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности желтый", - говорится в сообщении учреждения.

Исходя из опубликованной карты, непогода может обойти стороной:

Одесскую область

Николаевскую область

Херсонскую область

Запорожскую область

Донецкую область

АР Крым

Опасные метеорологические явления в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области 30 июля ожидается переменная облачность. Местами - кратковременный дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, однако порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Порывы ветра в Киевской области (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В Гидрометцентре опубликовали и прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

Согласно ему, во вторник, 30 июля, в северных, восточных и большинстве центральных областей - местами кратковременный дождь. На остальной территории - без осадков.

Температура:

ночью 11-16°С

днем 20-25°С

На юге страны:

ночью 15-20°С

днем 24-29°С

Днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

"Ветер ослабеет, температура существенно не изменится", - рассказали синоптики.