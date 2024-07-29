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Штормовой ветер, дожди и грозы. Где украинцев накроет непогода и виноват ли атмосферный фронт

На Украину надвигается непогода (фото: Eugen Kotenko/Ukrinform Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Согласно информации синоптиков, в ближайшие дни украинцам угрожают сильные порывы ветра. Временами возможны дожди и грозы.

РБК-Украина рассказывает, какие регионы и когда именно может "накрыть" непогода.

Почему в Украину пришли прохлада и порывы ветра

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в настоящее время территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт.

На фоне его прохождения ожидается не только небольшой спад температуры воздуха - "в его тылу", но и сильный ветер в большинстве регионов.

"Во вторник (30 июля, - Ред.) ожидается сильный ветер - до штормовых порывов 15-20 метров в секунду", - уточнила эксперт и опубликовала соответствующую карту.

Прогноз ветра по состоянию на 30 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, метеоролог предупредила украинцев о мощной магнитной буре.

"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью. Поэтому не забудьте держать при себе что-то от артериального давления и головных болей, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье", - подчеркнула она.

В каких регионах ждать сильных порывов ветра

В Украинском гидрометеорологическом центре граждан также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

"30 июля ночью в северной части, днем в Украине, кроме юга, порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности желтый", - говорится в сообщении учреждения.

Исходя из опубликованной карты, непогода может обойти стороной:

  • Одесскую область
  • Николаевскую область
  • Херсонскую область
  • Запорожскую область
  • Донецкую область
  • АР Крым

Опасные метеорологические явления в Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)

В Киевской области 30 июля ожидается переменная облачность. Местами - кратковременный дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, однако порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Порывы ветра в Киевской области (карта: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В Гидрометцентре опубликовали и прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю.

Согласно ему, во вторник, 30 июля, в северных, восточных и большинстве центральных областей - местами кратковременный дождь. На остальной территории - без осадков.

Температура:

  • ночью 11-16°С
  • днем 20-25°С

На юге страны:

  • ночью 15-20°С
  • днем 24-29°С

Днем 31 июля в восточных и северо-восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

"Ветер ослабеет, температура существенно не изменится", - рассказали синоптики.

 

Напомним, ранее мы рассказывали о температурных рекордах в Украине в середине июля - в каких городах Украины зафиксировали наибольшую жару.

Читайте также, какой беды наделали в Украине дожди и шквалы на фоне аномальной жары.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Наталки Диденко в Facebook, Украинский гидрометеорологический центр.

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