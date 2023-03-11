Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

У столиці вночі 12 березня очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили та в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київську ОВА.
"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - інформують в КМДА.
Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. Швидкість вітру вночі посилиться до 15-20 м/с.
У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).
Місцевих жителів попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Як додають в КМДА, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.
Нагадаємо, сьогодні вранці жителів столиці попереджали про сильний дощ та можливі підтоплення у місті.
Додамо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в суботу, 11 березня в Україні очікуються дощі по всій території.
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