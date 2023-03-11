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Штормове попередження. У Києві та області можливі перебої зі світлом через негоду

Фото: в Києві та області оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У столиці вночі 12 березня очікується сильний вітер. Також штормове попередження оголосили та в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Київську ОВА.

"Вночі 12 березня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - інформують в КМДА.

Тим часом у Київській області також очікують погіршення погоди. Швидкість вітру вночі посилиться до 15-20 м/с.

У зв'язку з чим синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Місцевих жителів попереджають в ОВА, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Як діяти під час сильного вітру

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Як додають в КМДА, якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": (044) 272-40-18.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителів столиці попереджали про сильний дощ та можливі підтоплення у місті.

Додамо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в суботу, 11 березня в Україні очікуються дощі по всій території.

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