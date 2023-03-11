Киян попередили про сильний дощ та можливі підтоплення
У суботу, 11 березня, в Киві прогнозують сильний дощ. Через це гідрослужби "Київавтодору" розпочали посилене чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби "Київавтодору". За потреби техніка чергуватиме на місцях", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.
Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, сьогодні в суботу, 11 березня, в Україні очікуються дощі по всій території. Водночас буде тепло, до +13 градусів.