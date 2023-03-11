Киян попередили про сильний дощ та можливі підтоплення

У суботу, 11 березня, в Киві прогнозують сильний дощ. Через це гідрослужби "Київавтодору" розпочали посилене чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Місця можливих підтоплень моніторять гідрослужби "Київавтодору". За потреби техніка чергуватиме на місцях", - йдеться в повідомленні. За даними прес-служби, завчасно до прогнозованих опадів гідрослужби обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки зливовостоків. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. У КМДА також просять водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись швидкісного режиму.