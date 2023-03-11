Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды

"Ночью 12 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - информируют в КГГА.

Между тем, в Киевской области также ожидают ухудшение погоды. Скорость ветра ночью усилится до 15-20 м/с.

В связи с чем синоптики объявили и уровень 1 опасности (желтый).

Местных жителей предупреждают в ОВА, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как действовать во время сильного ветра

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как добавляют в КГГА, если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272-40-18.

Напомним, сегодня утром жителей столицы предупреждали о сильном дожде и возможных подтоплениях в городе.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в субботу, 11 марта в Украине ожидаются дожди по всей территории.

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