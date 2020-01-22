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Через шторм "Глорія" в Іспанії загинули вже п'ятеро людей

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 03:33
Через шторм "Глорія" в Іспанії загинули вже п'ятеро людей
Ілюстративне фото (NOAA via Getty Images)

Тіло чоловіка знайшли в муніципалітеті Каркайшент, Венеція

Через циклон "Глорія", який приніс з Іспанії негоду з низькими температурами та сильними снігопадами, померли вже п'ять людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.

Тіла чоловіка знайшли в муніципалітеті Каркайшент, що у Венеції, без cлідів насильства, тож вважається, що він загинув через погодні умови. Причини смерті досліджують.

Правоохоронці заявили, що кількість загиблих в результаті шторму "Глорія" зросла до п'яти.

РБК-Україна писало, що в Іспанії внаслідок шторму "Глорія", який приніс сильний вітер, низькі температури та потужні снігопади, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб.

Нагадаємо, на Іспанію обрушився сильний шторм "Глорія". Влада п'яти провінцій оголосили високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На східному узбережжі країни пориви вітру сягали 130 кілометрів на годину. На морі піднялися хвилі до 7 метрів заввишки. Особливо сильно ураган вирує у Валенсії, Аліканте, на Ібіці та Форментере.

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