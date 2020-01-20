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На Испанию обрушился шторм "Глория", есть жертвы

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 20:37
На Испанию обрушился шторм "Глория", есть жертвы
Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час

На Испанию обрушился сильный шторм "Глория", в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщается, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации.

На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган буйствует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

В результате сильного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.

Сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в других городах.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится до среды, 23 января.

Напомним, в результате обвала крыши нескольких зданий, который повлекли снегопады и дожди, в нескольких провинциях Афганистана погибли по меньшей мере 16 человек. Инциденты, вызванных непогодой, произошли в провинциях Герат и Кандагар.

Кроме того, в начале января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считались пропавшими без вести.

Добавим также, 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Так, один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.

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