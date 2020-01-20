На Испанию обрушился шторм "Глория", есть жертвы

Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час

На Испанию обрушился сильный шторм "Глория", в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщается, власти пяти провинций объявили высокий уровень готовности до чрезвычайной ситуации.

На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган буйствует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

TEMPORAL DE LLUVIA Y NIEVE



Sigue nevando con fuerza en #Morella



@GVA112 informa que se establece la Emergencia situación 0 por nevadas en las comarcas de Els Ports, El Alcalatén y Alt Maestrat.



Sergio Segura#BorrascaGloria pic.twitter.com/Tu6p2kbBrg — RTVE Comunitat Valenciana (@RTVEValencia) January 19, 2020

В результате сильного снегопада и ветра на востоке страны прекратил свою работу аэропорт Аликанте. Кроме того, из-за непогоды перекрыли 30 дорог.

Сильный шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в других городах.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится до среды, 23 января.

Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete #Nieve



@AlmansaMeteo pic.twitter.com/QYAXMCGl3t — MeteoHellín (@MeteoHellin) January 20, 2020

Напомним, в результате обвала крыши нескольких зданий, который повлекли снегопады и дожди, в нескольких провинциях Афганистана погибли по меньшей мере 16 человек. Инциденты, вызванных непогодой, произошли в провинциях Герат и Кандагар.

Кроме того, в начале января в северной Норвегии в регионе Тромс в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считались пропавшими без вести.

Добавим также, 28 декабря в США из-за сильного снежного шторма погибли по меньшей мере два человека. Так, один из погибших попал в ДТП из-за сложной обстановки на дорогах.