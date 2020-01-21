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Количество погибших из-за шторма "Глория" в Испании выросло

Новости » Происшествия     21.01.2020 - 21:57
Количество погибших из-за шторма "Глория" в Испании выросло
Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

В Валенсии от переохлаждения погибли еще два человека

В Испании вследствие шторма "Глория", который принес сильный ветер, низкие температуры и мощные снегопады, количество погибших возросло до четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, от сильного шторма страдает восточное побережье страны.

В результате непогоды в Автономной области Валенсия погибли 54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина от переохлаждения.

Напомним, на Испанию обрушился ураган "Глория". Власти п'пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

Кроме того, правительство Испании объявил чрезвычайное состояние климатический, сделав первый официальный шаг к принятию мер по борьбе с изменением климата. Лівоцентристський социалистическое правительство в течение ста дней направит в парламент свое предлагаемое законодательство о климат. Цели правительства Испании совпадают с целями Евросоюза, включая сокращение чистых выбросов углерода до нуля к 2050 году.

Испания объявила чрезвычайное положение из-за ситуации с климатом На Испанию обрушился шторм "Глория", есть жертвы
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