Количество погибших из-за шторма "Глория" в Испании выросло

Иллюстративное фото (NOAA via Getty Images)

В Валенсии от переохлаждения погибли еще два человека

В Испании вследствие шторма "Глория", который принес сильный ветер, низкие температуры и мощные снегопады, количество погибших возросло до четырех человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, от сильного шторма страдает восточное побережье страны.

В результате непогоды в Автономной области Валенсия погибли 54-летняя бездомная женщина и 70-летний мужчина от переохлаждения.

Напомним, на Испанию обрушился ураган "Глория". Власти п'пяти провинций объявили высокий уровень готовности к чрезвычайной ситуации. На восточном побережье страны порывы ветра достигали 130 километров в час. На море поднялись волны до 7 метров высотой. Особенно сильно ураган бушует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.