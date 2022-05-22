Военные предупреждают. Шторм может выбросить мины на побережье Черного моря
Фото: заминирование (gettyimages)
После штормовых ветров на берегу Чорного моря могут появиться морские мины. Поэтому морской берег опасен для прогулок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Напоминаем об опасности посещения побережья - после штормовых ветров вероятен выброс морских мин. И традиционно-не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Война продолжается даже в воскресенье", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные уничтожили две морские мины на побережье Черного моря возле Одессы.
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