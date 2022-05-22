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Военные предупреждают. Шторм может выбросить мины на побережье Черного моря

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 19:46
Военные предупреждают. Шторм может выбросить мины на побережье Черного моря Фото: заминирование (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

После штормовых ветров на берегу Чорного моря могут появиться морские мины. Поэтому морской берег опасен для прогулок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Напоминаем об опасности посещения побережья - после штормовых ветров вероятен выброс морских мин. И традиционно-не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Война продолжается даже в воскресенье", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожили две морские мины на побережье Черного моря возле Одессы.

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